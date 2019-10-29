РИАМО - 29 окт. Церемония открытия финала Всероссийского конкурса детского художественного творчества «Созвездие», в котором принимают участие воспитанники организаций для детей-сирот, состоится 31 октября в Химках, говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«На площадке парк-отеля «Олимпиец» в Химках соберутся более 170 участников конкурса», - говорится в сообщении.

Дети и молодые люди от восьми до 17 лет – сироты, оставшиеся без попечения родителей – в сентябре приняли участие в региональном этапе конкурса и получили билет в финал. Финал соберет молодежь из 25 регионов России, от Хабаровска до Крыма.

Для участников приготовлена насыщенная программа: с 31 октября по 4 ноября юные таланты будут участвовать в творческих мастер-классах, репетировать и готовить собственные номера, получат наставления от экспертов конкурса. Кроме того, в рамках организации культурного досуга для конкурсантов пройдут экскурсии: участники прогуляются по вечерней Москве, посетят Кремль и столичный театр.

Третьего ноября на гала-концерте Всероссийского конкурса «Созвездие» жюри оценит участников в пяти номинациях: хореографическая, театральная, вокальная, инструментальная, оригинальный жанр, - и выберет лауреатов и призеров фестиваля.

Конкурс проводится министерством просвещения Российской Федерации. Организационно-методическое и экспертное сопровождение конкурса осуществляет федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Всероссийский центр развития художественного творчества и гуманитарных технологий».