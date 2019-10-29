РИАМО - 29 окт. Московский аэропорт Домодедово провел комплексную подготовку к осенне-зимнему периоду навигации, спецтехника готова к работе и сформирован необходимый запас противогололедных реагентов, говорится в сообщении пресс-службы авиагавани.

«Уже не первый год в московском аэропорту Домодедово применяется технология противообледенительной обработки (деайсинга) воздушных судов с запущенными двигателями. Это позволяет сократить расход жидкости и снизить негативное воздействие на экологию», – говорится в сообщении.

В осенне-зимний период в аэропорту будут работать три площадки для облива воздушных судов противообледенительной жидкостью – 20 машин-деайсеров будут осуществлять данную процедуру. Для облива одного среднемагистрального самолета может потребоваться от двух до четырех машин. Самый большой пассажирский лайнер – Airbus А380 – обрабатывают шесть деайсеров.

Домодедово является единственным российским аэропортом, который эксплуатирует бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ-1), созданную на базе танка Т-72. Спецтехника может проводить эвакуационные работы, которые требуют усилия вытягивания более 125 тонн, и способна отбуксировать широкофюзеляжный двухпалубный самолет.

К началу осенне-зимнего периода провели капитальный ремонт искусственного покрытия магистрального маршрута руления на перроне. Также в аэропорту завершили текущий ремонт искусственных покрытий перрона и рулежных дорожек.

Перед началом нового периода весь задействованный персонал прошел обучение, включая противоаварийные тренировки и инструктажи – такая подготовка сотрудников проводится регулярно.