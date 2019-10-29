РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 окт. В ДК Подольска 3 ноября пройдет праздник татарской культуры, приуроченный ко Дню народного единства, в программе выставка-дегустация национальной кухни и концерт, сообщается на сайте администрации округа.

«Праздник татарской культуры и дружбы народов России «Мы вместе» пройдет в воскресенье, 3 ноября, в Доме культуры «ЗиО» в Подольске. Мероприятие организовано местной татарской национально-культурной автономией округа в рамках подготовки и проведения празднования государственного праздника России День народного единства, а также в целях поддержания государственной политики укрепления дружбы народов страны», – говорится в сообщении.

В программе: песни, танцы, концерт с участием музыкального коллектива «Татарские напевы», а также артистов и коллективов художественной самодеятельности, выставка национальной литературы и выставка-дегустация национальной кухни татарских народов.

Праздник пройдет по адресу: улица Мира, дом №4. Начало мероприятия в 15:00.