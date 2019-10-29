РИАМО – 29 окт. Президент РФ Владимир Путин поприветствовал гостей и организаторов Международного транспортно-логистического форума «PRO//Движение.1520» в Сочи и высоко оценил его значимость, сообщает Федеральное агентство новостей.

В своей телеграмме Путин отметил, что мероприятие по праву пользуется огромным интересом и авторитетом, является признанной площадкой для открытого, конструктивного диалога по актуальным вопросам модернизации железных дорог и внедрения инновационных технологий.

«Глава государства особо подчеркнул, что мероприятие способствует поиску новых форматов взаимодействия и сотрудничества, а также позволяет выйти на реализацию таких перспективных проектов, как транспортные коридоры «Восток – Запад», «Север – Юг», «Арктика – Сибирь – Азия», – говорится в сообщении.

Форум проходит в Сочи с 28 по 30 октября.