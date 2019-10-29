РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 окт. В День народного единства, 4 ноября, в парке «Наташинские пруды» Люберец организуют народные гулянья, сообщил глава горокруга Владимир Ружицкий.

День народного единства отмечают ежегодно 4 ноября. Этот праздник был учрежден в память о событиях 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских интервентов.

«Приглашаю люберчан в парк культуры и отдыха «Наташинские пруды» 4 ноября. Вас ждут яркие выступления творческих коллективов городского округа, интересные мастер-классы для детей, ярмарка хендмейд-товаров и многое другое», – сказал Ружицкий.

Он добавил, что в концертной программе примут участие лауреаты музыкального межнационального фестиваля «Дружба». Начало концерта в 12:00 на площади народных гуляний.