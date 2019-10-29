РИАМО - 29 окт. В Подмосковье сформировали итоговый адресный перечень дворовых территорий, планируемых к благоустройству в 2020 году, в перечень вошли 1338 дворов, или 10,2% от их общего числа в регионе, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Каждый год в регионе в соответствии с поручением губернатора Московской области Андрея Воробьева благоустраивают не менее 10% дворовых территорий.

«Адресный перечень сформирован по итогам голосования на портале «Добродел» – 680 дворов, а также по обращениям жителей в органы государственной и муниципальной власти – 658 дворов», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Все адреса, включенные в перечень, утверждены решениями муниципальных общественных комиссий по благоустройству. С адресным списком можно ознакомиться по ссылке.

В настоящее время в муниципалитетах проходят общественные обсуждения дизайн-проектов дворов, элементов их будущего обустройства.

«Что важнее сделать именно в каждом конкретном дворе, обсуждаем с жителями», - отметил Хайкин.

Все обсуждения завершатся до 2 ноября. До 15 ноября запланированные виды работ должны включить в муниципальные программы «Комфортная городская среда». Также к этому сроку необходимо объявить аукционы на выполнение работ. Заключение контрактов с победителями конкурсных процедур планируется провести до 30 марта 2020 года.