РИАМО - 29 окт. Авария с четырьмя машинами произошла на юго-западном участке МКАД, движение сильно затруднено, сообщается в Twitter-аккаунте ЦОДД.

«На внутренней стороне 40 километра МКАД (в районе ТЦ «Мега Теплый Стан») произошло ДТП с участием четырех автомобилей, включая грузовик. Грузовик перевернулся. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении.

Водителей предупреждают, что движение ограничено до двух полос, и советуют объезжать участок.

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