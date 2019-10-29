РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 29 окт. Вратарь женского мини-футбольного клуба «Спартак» подмосковных Котельников Ирина Назарова вошла в сборную России, говорится в сообщении пресс-службы администрации горокруга.

«Вратаря женского мини-футбольного клуба «Спартак» Котельников Ирину Назарову вызвали на учебно-тренировочный сбор женской сборной команды России, который пройдет в Новогорске. После сбора команда поедет в Швецию, где 1 и 2 ноября проведет товарищеские матчи со сборной командой Швеции», – говорится в сообщении.

Назарова является воспитанницей местной спортивной школы «Котельники», ей 22 года. На протяжении нескольких лет девушка выступает на позиции основного вратаря женского мини-футбольного клуба округа. Ирина провела за команду 90 матчей и, являясь вратарем, забила восемь голов.

«Желаем Ирине удачи в матчах за сборную нашей страны», – заключается в материале.