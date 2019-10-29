РИАМО - 29 окт. Финансирование мероприятий национального проекта «Культура» в Подмосковье в этом году составило 3 миллиарда рублей, среди прочего, эти средства направят на закупку оборудования для школ искусств, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области.

«В рамках национального проекта «Культура» в этом году лучшим юным музыкантам Подмосковья были вручены дипломы и гранты губернатора Московской области в размере 1,5 миллионов рублей. Планируется поставка по 117 контрактам инструментов, оборудования и учебной литературы для детских школ искусств», - сказала министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

Также в текущем году заключили контракт на создание виртуального концертного зала в составе музейной экспозиции ГАУК МО «Государственный мемориальный музыкальный музей-заповедник П. И. Чайковского». Открыть его намерены в конце года.