РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 окт. Сотрудники ГИБДД Люберец проведут рейды, во время которых проверят соблюдение водителями правил безопасной перевозки детей, первый рейд состоится 3 ноября в Котельниках, говорится в сообщении службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Оперативно-профилактические мероприятия «Детское кресло» по предупреждению и пресечению нарушений правил перевозки детей в автомобиле будут проводиться по адресам: 3 ноября с 14:00 до 15:00 в Котельниках, микрорайон Белая Дача, дом №8В; 12 ноября с 07:30 до 08:30 в Люберцах, Комсомольский проспект, дом №9; 20 ноября с 07:30 до 08:30 в Люберцах, улица Кирова, дом №34; 25 ноября с 07:30 до 08:30 в деревне Марусино, улица Заречная, около дома №11, корпус 4», – говорится в сообщении.

Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка.

Перевозка детей в возрасте от 7 до 11 лет включительно в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка, или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем, соответствующих весу и росту ребенка.

Сумма административного штрафа за нарушение правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.