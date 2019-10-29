РИАМО – 29 окт. Согласно данным Роспатента, в России насчитывается 70 тысяч программных продуктов, из них около пяти тысяч добавлено в реестр отечественного ПО для применения в органах госвласти, при этом российская цифровизация бизнеса сталкивается с рядом проблем, сообщил генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Мы видим статистику Роспатента, что у нас 70 тысяч программных продуктов. Из них где-то пять тысяч добавлено в реестр отечественного ПО для применения в органах государственной власти. И только 200 в сумме рекомендуются для внедрения», - сказал Щельцин.

По его словам, российская цифровизация бизнеса сталкивается с целым рядом проблем. Среди которых: низкий уровень мотивации внедрения отечественных разработок, недостаточный уровень кадрового обеспечения, плохая осведомленность ИТ-директоров о социально-экономических возможностях и преимуществах существующих цифровых платформ.

Согласно материалам из его презентации, рыночная стоимость пяти публичных компаний, создающих цифровые платформы, составляет 4 триллиона долларов, что в пять раз больше, чем капитализация топ-100 российских компаний.