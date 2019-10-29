РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 окт. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец проведут в ноябре три рейда по выявлению нетрезвых водителей, говорится в сообщении группы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«ОПМ «Нетрезвый водитель» по пресечению и предупреждению управления автотранспортом водителями в состоянии опьянения будут проводиться по адресам: 1 ноября на Дзержинском шоссе, дом №5; 15 ноября на Октябрьский проспекте, дом №403, АЗС «Роснефть»; 23 ноября на улице Инициативная, дом №50. Все рейды будут проводиться с 22:00 до 23:00», – говорится в сообщении.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении сумма штрафа составит 50 тысяч рублей, а срок лишения права управления – 3 года.