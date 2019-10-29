РИАМО - 29 окт. В городском округе Дзержинский благоустроили 28 подъездов в рамках губернаторской программы, всего в 2019 году запланирован ремонт почти 90 подъездов, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Программа «Мой Подъезд» реализуется в Московской области с 2017 года по поручению губернатора Андрея Воробьева. Ранее губернатор принял решение продлить программу до 2020 года.

«В текущем году в Дзержинском управляющие компании отремонтировали 28 подъездов, что составляет 32% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 88 подъездов», - отметил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он напомнил, что в рамках программы «Мой подъезд» в 2019 году запланирован ремонт 14,5 тысяч подъездов в Подмосковье. На данный момент отремонтировано уже более 11,1 тысячи подъездов, что составляет 77% от плана.