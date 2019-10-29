РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 окт. Хоккеист клуба «Витязь» подмосковного Подольска в составе сборной Финляндии примет участие в турнире на Кубок Карьяла, сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Турнир пройдет в Финляндии с 7 по 10 ноября.

«Хоккеист Миро Аалтонен из подольского клуба «Витязь» вызван в сборную Финляндии. Тренерский штаб сборной Финляндии определился с составом на первый этап Евротура – Кубок Карьяла. Вратари: Юхо Олкинуора («Адмирал»), Харри Сятери («Сибирь»). Среди нападающих будет и Аалтонен («Витязь»)», – говорится в сообщении.

Также в сборную войдут хоккеисты из клубов «Динамо», «Йокерит», «Кярпят», «Авангард» и других.