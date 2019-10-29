РИАМО - 29 окт. Подмосковье участвует в реализации 11 национальных проектов, на них в регионе в 2019 году выделено 135,3 миллиарда рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства финансов и экономики Московской области.

Для достижения целей национальных проектов в регионе утверждены 52 региональных проекта, включающих в себя 240 показателей.

«Создание инфраструктуры, строительство больниц, детских садов, школ, спортивных объектов, поддержка пожилых людей и семей с детьми - эти и многие другие цели отражены в нацпроектах. Они ставят конкретные задачи, которые должны быть решены до 2024 года. Подмосковье входит в число регионов-лидеров по реализации нацпроектов», — сказала министр экономики и финансов региона Елена Мухтиярова.

Она добавила, что на нацпроекты в этом году выделено 119,5 миллиарда рублей из бюджета Московской области и 15,8 миллиарда рублей из федерального бюджета. До 2021 года из бюджета региона всего планируется направить порядка 365,4 миллиарда рублей, из федерального бюджета — 44 миллиарда рублей.

Сейчас объем принятых на себя обязательств по нацпроектам составляет более 90%.

Мухтиярова отметила, что, помимо отчетности на федеральном уровне, на базе Центра управления регионом (ЦУР) Московской области создан блок оперативного мониторинга и контроля достижения целевых показателей и результатов национальных проектов в Подмосковье. Основной инструмент при контроле за достижением целей нацпроектов - дорожные карты.

Цели и результаты национальных проектов трансформированы в 33 приоритетных показателя и конкретные мероприятия госпрограмм, которые раскладываются в дорожные карты и 23 тысячи контрольных точек. Анализируется вся получаемая информация о ходе каждого этапа, постоянно оценивается риск недостижения определенного показателя или срока выполнения работ в целом.