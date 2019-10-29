РИАМО (КОРОЛЕВ) – 29 окт. Школьникам рассказали о работе полиции на Дне открытых дверей в УМВД Королева, сообщила «РИАМО в Королеве» старший инспектор направления по связям со СМИ УМВД РФ по городскому округу Оксана Еруновская.

В УМВД России по Королеву состоялся день открытых дверей для школьников при участии члена общественного совета УМВД Алексея Федосеева. Мероприятие провели для того, чтобы подростки обладали полной и достоверной информацией о деятельности полиции и с целью профориентации учащихся для дальнейшего поступления в институты МВД России и прохождения службы в органах внутренних дел.

«Помощник начальника УМВД, начальник отдела по работе с личным составом УМВД полковник внутренней службы Любовь Орловская рассказала ребятам о службе в органах внутренних дел и о требованиях для поступления в высшие учебные заведения МВД России. Замначальника экспертно-криминалистического отдела УМВД подполковник полиции Сергей Бойков провел экскурсию для школьников в экспертно-криминалистическом отделении», – сказала Еруновская.

Полицейские также рассказали о работе кинологической службы, взаимодействии с собаками и их дрессировке, а также о качествах, которыми должен обладать полицейский-кинолог.

В конце мероприятия сотрудники полиции проинформировали детей о работе в добровольной народной дружине, созданной на территории Королева, и ответили на все интересующие вопросы.