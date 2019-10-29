РИАМО - 29 окт. С начала 2019 года в городском округе Зарайск в рамках губернаторской программы благоустроили 91 подъезд в многоквартирных домах, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Программа «Мой подъезд» реализуется в Московской области с 2017 года по поручению губернатора Андрея Воробьева. Ранее губернатор принял решение продлить срок действия программы до 2020 года.

«В текущем году в Зарайске управляющие компании отремонтировали 91 подъезд, что составляет 76% от плана. Всего на текущий год запланирован ремонт 120 подъездов», - отметил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

Он также подчеркнул, что на 2019 год во всей Московской области запланирован ремонт 14,5 тысяч подъездов. На данный момент уже отремонтировано более 11,1 тысячи подъездов, или 77% от плана.

В текущем году затраты на ремонт подъездов в общей сложности составят 4,6 миллиарда рублей. Почти половину этой суммы составляют субсидии областного бюджета, которые выделены в рамках госпрограммы «Формирование современной комфортной городской среды». Остальное приходится на средства местных бюджетов и управляющих компаний.