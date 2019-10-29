РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 окт. Два дома на улице 43 Армии в подмосковном Подольске во вторник временно остались без горячей воды из-за проведения ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что во вторник, 29 октября, в связи с ремонтными работами, которые начались с 11:00, и до их окончания не будет подаваться горячая вода потребителям по следующим адресам: улица 43 Армии, дома №№3 и 7», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.