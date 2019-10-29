РИАМО (КОРОЛЕВ) – 29 окт. Госавтоинспекторы Королева напоминают, что с 1 ноября вступают в силу изменения в части ужесточения ответственности за нарушение режима труда и отдыха водителями грузовых транспортных средств и автобусов, сообщил «РИАМО в Королеве» начальник отдела ГИБДД УМВД России по городскому округу Сергей Адамов.

Норма закона затронет не только профессиональных перевозчиков, но и компании, которые используют транспорт для собственных нужд.

«С 1 ноября текущего года вступают в силу изменения в КоАП РФ в части ужесточения ответственности за нарушение режима труда и отдыха водителями грузовых транспортных средств и автобусов, в том числе и в Королеве. Поправки коснутся, в частности, выпуска на линию транспорта без тахографа, если он обязателен. Административные санкции за подобные нарушения предусмотрены как на водителей, так и на должностных и юридических лиц», – сказал Адамов.

Кроме того, вводятся обязанности по обеспечению безопасности перевозочного процесса и для физических лиц, осуществляющих эксплуатацию грузовых автомобилей, разрешенная максимальная масса которых превышает 3,5 тонны, и автобусов.

Владельцы таких транспортных средств будут обязаны анализировать и устранять причины дорожно-транспортных происшествий и нарушений ПДД с участием принадлежащих им транспортных средств, обеспечивать соответствие технического состояния транспорта требованиям законодательства РФ, не допускать транспортные средства к эксплуатации при наличии у них неисправностей и осуществлять техобслуживание в сроки, предусмотренные документацией заводов-изготовителей.

«Также в обязательном порядке эксплуатируемый транспорт должен быть оснащен тахографами в соответствии с требованиями и порядком, предусмотренными законодательством Российской Федерации», – подчеркнул Адамов.