РИАМО - 29 окт. Московские компании экспортируют свою продукцию почти в 200 стран мира, по этому показателю столица лидирует среди регионов России, сообщил журналистам во вторник заместитель генерального директора Московского экспортного центра Алексей Коломейчук.

«Организации и предприятия Москвы на сегодняшний день экспортируют свою продукцию в 190 стран мира. Ни один другой субъект Российской Федерации похвастаться этим не может. Более того, в совокупности организации и предприятия Москвы экспортируют более 43% от всего объема российского экспорта», - сказал Коломейчук.

Он добавил, что с января по сентябрь 2019 года столица экспортировала продукции на 118 миллиардов долларов, из них около 17 миллиардов долларов пришлось на несырьевой и неэнергетический экспорт.

«Наибольший объем несырьевого и неэнергетического экспорта приходится на Великобританию - 1,7 миллиарда долларов. Следующими идут Белоруссия, Казахстан, Турция и США», - отметил Коломейчук.