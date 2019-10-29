РИАМО - 29 окт. Народный артист России, актер и певец Александр Домогаров совместно с рок-группой «БамБей» выступил в центре Любови Орловой в Звенигороде, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Мероприятие состоялось в субботу, 26 октября.

«В сольную программу, которая называется «Мои времена года», вошли более 20 песен, написанных на стихи поэтов Серебряного века, Владимира Высоцкого, Александра Розенбаума. В ее основе – импровизация», – говорится в сообщении.

По словам Домогарова, концерт прошел в форме диалога со зрителями, у которых была возможность задать любимом актеру вопрос и получить на него ответ. Благодаря этому артист, знакомый поклонникам по ролям в кино и театра, раскрылся в новом амплуа исполнителя.

Все песни народный артист России исполнил вживую, отмечается в материале.