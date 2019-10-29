РИАМО - 29 окт. В 2019 году военно-патриотическому парку культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» исполняется 5 лет и свой первый юбилей парк отметит 2 ноября масштабной военно-исторической реконструкцией, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

«Гости смогут попробовать себя в роли ополченца времен Великой Отечественной войны, партизана или армейского офицера. Вся территория парка «Патриот» будет задействована в масштабной реконструкции событий 1941 года. Каждый желающий сможет записаться в добровольцы на «призывном пункте» и пройти все этапы подготовки», – говорится в сообщении.

В программе также «курс молодого бойца» на 15 интерактивных площадках парка, участие в исторической реконструкции боя «Защитим Москву!» и мастер-классы военных профессионалов.

Центральными событиями праздника станут показательные выступления мотострелковой роты, которая продемонстрирует навыки отражения атаки условного противника, а завершит бой показ колесной военной техники и авиашоу с участием исторических и современных самолетов.

Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ «Патриот» находится в Одинцовском городском округе на 55-м километре Минского шоссе. Для посетителей парка открыты военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», центр военно-тактических игр, многофункциональный огневой центр, музейные площадки. Гости могут увидеть образцы советской и российской бронированной, авиационной, бронетанковой и специальной техники.