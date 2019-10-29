РИАМО - 29 окт. В «Парке Захарово» поселка Летний Отдых Одинцовского городского округа прошел праздник «День Варенья», на нем выбрали хозяек, которые умеют делать самое вкусное и оригинальное варенье, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Праздник проходил уже в четвертый раз.

«В этом году поступило 16 заявок на участие. В номинации «Самое вкусное» победила Татьяна Годулянова с вареньем из фейхоа, кизила и айвы. Самым оригинальным было признано варенье из плодов пальмы, а самым красивым — яблочное пюре в брусничном сиропе от Ларисы Акскновой», — говорится в сообщении.

В рамках мероприятия также проводился конкурс поделок из природных материалов «Золотая осень». Участников оценивали в трех номинациях: «Фантазия», где рецензировались картины, панно и аппликации; «Очарование» (осенние букеты, икебаны и украшения) и «Сказка» (сказочные герои и животные). Победители выбирались отдельно среди детей, взрослых и коллективов.

Музыкальное сопровождение праздника обеспечивали артисты Московской областной филармонии и мастерская голоса «Путеводная звезда».