РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 окт. В Подольске более 200 юбиляров, которым исполнилось от 80 до 95 лет, получили подарки от губернатора Подмосковья в октябре текущего года, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

На днях в совете ветеранов городского округа Подольск состоялось очередное торжественное поздравление юбиляров, которым в октябре исполнилось 80, 85, 90 и 95 лет. Подобные мероприятия приурочены к 90-летию Московской области и проходят еженедельно.

«В совет ветеранов округа на торжественную церемонию, завершающую октябрьские поздравления, пришел 31 человек. Подарки – павловопосадский платок для женщин и теплый плед для мужчин – вручали замглавы администрации городского округа по вопросам социальных коммуникаций Ирина Бабакова и руководитель Подольского управления социальной защиты населения Евгений Виюк», – говорится в сообщении.

Бабакова пожелала именинникам долгих лет, здоровья, мира и радости.

Всего в октябре в городском округе Подольск подарки от губернатора к юбилею получили более 200 человек.