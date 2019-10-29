РИАМО - 29 окт. В Звенигороде 6 ноября откроется выставка «Левитановские сезоны-2019», гости смогут увидеть работы членов Союза художников Подмосковья, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского городского округа.

Кроме работ членов Союза художников Подмосковья, на выставке покажут и произведения обучающихся местного Дома детского творчества. В программе мероприятия — мастер-классы для детей и взрослых, пленэры и концертные номера с участием лауреатов международных фестивалей.

«Выставка «Левитановские сезоны» проходит с 2012 года. Неслучайно местом ее проведения стал Звенигород. В городе и его окрестностях в конце 19 века любил работать известный художник-передвижник Исаак Левитан. «Тихая обитель», «Вечерний звон», «Саввинская слобода под Звенигородом» — это лишь часть его работ, созданных на звенигородской земле», — рассказал глава городского округа Андрей Иванов.

Выставка откроется 6 ноября в 15:00 в галерее при звенигородской библиотеке.