РИАМО - 29 окт. За год и пять месяцев заграничные выставки посетили более 700 столичных компаний, с недавнего времени для экономии средств участников создан единый бренд «Сделано в Москве», под которым выступают все городские компании за границей, сообщил заместитель генерального директора Московского экспортного центра (МЭЦ) Алексей Коломейчук.

«За год и пять месяцев такую возможность - выехать за рубеж и представить свою продукцию на выставках за рубежом - мы предоставили 720 московским компаниям. 37 международных выставок получили стенды «Сделано в Москве», - сказал Коломейчук на круглом столе на тему «Москва: экономический и инвестиционный потенциал города».

Он добавил, что компании сами определяют, на какую международную выставку они хотят попасть. Специально для этого на официальном сайте МЭЦ есть специальный раздел с голосованием.

«Берем обычно выборку из 145-150 крупнейших выставок, предприниматели сами смотрят, куда они хотят поехать», - заключил Коломейчук.