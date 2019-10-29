РИАМО - 29 окт. Столичные власти компенсируют до 50% затрат на инжини­ринговые услуги по созданию нового или модернизации существующего продукта участникам инновационного кластера, максимальный размер субсидии увеличили в пять раз, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Президиум правительства Москвы принял постановление об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета города участникам инновационного кластера в целях возмещения части затрат, связанных с созданием нового продукта, модернизацией существующего продукта, модернизацией или расширением производства продукции на основе введения в хозяйственный оборот результатов инжиниринговых услуг.

«Постановление расширяет меры поддержки, которыми могут воспользоваться участники кластера. Теперь они смогут компенсировать до 50% затрат на инжини­ринговые услуги по созданию нового или модернизации существующего продукта, а также на расширение или модернизацию производства. Максимальный размер субсидии составляет 50 миллионов рублей», – говорится в сообщении.

Субсидии будут предоставляться на конкурсной основе. Критериями оценки станут уровень заработной платы сотрудников компании, выручка от реализации товаров, произведенных с использованием результатов инжиниринговой деятельности, объем налоговых поступлений в бюджет города.

С 2014 года московские компании могли получить софинансирование расходов на инжиниринговые услуги в рамках специальной программы Агентства инноваций Москвы. За время ее существования поддержка была оказана 132 компаниям. Объем софинансиро­вания не превышал 10 миллионов рублей.

«Таким образом, эта мера государственной поддержки является актуальной и востребованной, а максимальный размер новой субсидии (до 50 миллионов рублей), которую смогут получить участники кластера, будет в пять раз больше, чем в рамках ранее действовавшего механизма», – заключается в материале.

Цифровая платформа кластера – портал i.moscow – создает условия для научно-технической и производственной кооперации его участников, является источником информации о потенциальных партнерах и механизмах получения мер государственной поддержки. В настоящее время участниками кластера уже стали 196 инновационных компаний. На рассмотрении находится более 100 заявок на участие.