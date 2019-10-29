РИАМО - 29 окт. На финансирование мероприятий национального проекта «Здравоохранение» в 2019 году в Подмосковье направили 5,5 миллиардов рублей, 3,3 миллиарда из них составили средства областного бюджета, говорится в сообщении пресс-службы министерства экономики и финансов Московской области.

«Нацпроект «Здравоохранение» меняет качество и доступность медицинской помощи в регионе. У нас сокращается дефицит врачебных кадров, идет обновление оборудования, строятся новые больницы. В этом году заключен контракт на выполнение проектных и изыскательских работ по строительству областной детской больницы в Красногорске на 420 мест и консультативно-диагностического центра, рассчитанного на 300 посещений», - отметила министр экономики и финансов Московской области Елена Мухтиярова.

По ее словам, до конца года должно быть готово заключение по проектно-сметной документации. Начать работы планируется в первом квартале 2020 года. Финансирование строительства объекта будет осуществляться с участием средств федерального бюджета. На эти цели в 2019-2021 годах в федеральном бюджете предусмотрено 3,3 миллиарда рублей, в бюджете Московской области в 2019-2022 годах - 3,4 миллиарда рублей.

Также в 2019 году в рамках нацпроекта были заключены контракты на приобретение 536 единиц медицинского оборудования — КТ, МРТ, рентген, УЗИ, ИВЛ, ангиограф, маммографы, флюорографы. Их поставят в 42 детские поликлиники, а также будут использовать в 68 учреждениях для борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями и еще 57 учреждениях для борьбы с онкологическими заболеваниями.

Также в рамках проекта на базе Клинской городской клинической больницы был организован центр амбулаторной онкологической помощи. К работе в регионе привлекли 633 врача и 129 представителей среднего медицинского персонала. Также 382 специалиста прошли обучение в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.

В текущем году в Подмосковье возвели 14 новых фельдшерско-акушерских пунктов (в Волоколамском, Талдомском и Рузском округах, а также в Воскресенске, Егорьевске, Серебряных Прудах, Шатуре, Клину и Ступине). Кроме того, были организованы профосмотры 790 тысяч детей в возрасте от 15 до 17 лет.

«Основными целями реализации национального проекта «Здравоохранение» являются снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных - до 151,5 случая на 100 тысяч населения (со 176,7 случая), от болезней системы кровообращения - до 385,7 случая на 100 тысяч населения (с 541,8 случая). Уровень младенческой смертности должен опуститься с 4,1 случая на 1 тысячу родившихся живыми детей до 3,4 случая», - отмечается в материале.