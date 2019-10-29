РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 окт. Сотрудники 201-й пожарно-спасательной части Балашихинского теруправления ГКУ МО «Мособлпожспас» в ходе аварийного отключения электросети оказали помощь семье с тяжелобольным ребенком, они оперативно подключили генератор к аппарату искусственной вентиляции легких, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ МО «Мособлпожспас».

Срочный вызов на пункт связи 201-й пожарно-спасательной части Балашихинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» поступил 28 октября в 03:05. Родители 12-летней девочки просили оказать помощь ребенку. Дежурная смена спасателей под руководством старшего смены Олега Калмыкова незамедлительно выехала по адресу.

«Ночью (28 октября – ред.) в Балашихе произошло аварийное отключение электросетей, и обесточенными оказались несколько домов. В одной из квартир дома на улице Орджоникидзе находился ребенок с ограниченными возможностями передвижения, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Мы прибыли на место в 03:14, поднялись в квартиру и выяснили, что заряд аппарата ИВЛ, к которому подключена 12-летняя девочка, на исходе», – сказал Калмыков.

Он отметил, что было принято решение подключить аппарат искусственной вентиляции легких к электрогенератору, который находился в их аварийно-спасательном автомобиле.

Спасатели оперативно подняли электрогенератор в квартиру, разместили его на балконе, произвели запуск и подключили аппарат ИВЛ. Бесперебойную работу генератора пришлось обеспечивать в течение почти трех часов, до момента восстановления электроснабжения в доме. В 06:12 спасательная операция была завершена.