РИАМО - 29 окт. Городской праздник для московских выпускников в следующем году впервые проведут в столичном спорткомплексе «Лужники», говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мероприятия, посвященные окончанию 2019/2020 учебного года, пройдут 23-24 июня 2020 года.

«Праздничные мероприятия будут включать выпускные вечера в школах и вузах, а также традиционный городской праздник выпускников, на который приглашаются выпускники всех московских школ. Впервые он пройдет на территории олимпийского комплекса «Лужники», – говорится в сообщении.

В 2019 году в выпускных вечерах приняли участие 55,3 тысячи одиннадцатиклассников. Свыше 22 тысяч из них отметили выпускной в парке Горького. В мероприятии приняли участие Егор Крид, Feduk и другие популярные исполнители.