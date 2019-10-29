РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 29 окт. В ночь на 30 октября частично закроют железнодорожный переезд на седьмом километре Угрешской улицы в город Дзержинский, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«В связи с проведением планового ремонта железнодорожных путей с 22:00 29 октября до 06:00 30 октября будет частично закрыт для движения автотранспорта железнодорожный переезд на 7 километре в город Дзержинский. Выполнение работ будет производиться с разборкой переездного настила», – говорится в сообщении.

ГИБДД Люберец рекомендует заранее планировать свой маршрут и использовать альтернативные пути проезда.