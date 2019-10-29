РИАМО - 29 окт. До конца года в Подмосковье планируют создать 1,5 тысячи рабочих мест, сообщил во вторник на заседании регионального правительства заместитель председателя правительства Московской области Вадим Хромов.

«План этого года — 1,5 тысячи новых рабочих мест. Ставим перед собой на 2021 год задачу — в год вводить 2,5 тысячи рабочих мест», - сказал Хромов.

По его словам, за четыре года только в агропромышленном комплексе Московской области было создано более 10 тысяч рабочих мест.