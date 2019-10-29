РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 окт. В подмосковном Подольске проинспектировали ход ремонта кровли в одном из домов на Парковой улице, в результате проверки уложенный слой новой кровли нареканий не вызвал, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Максимович совместно замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрием Фокиным, депутатом совета депутатов Владимиром Нелюбиным, представителями от порядной организации и управляющей компании МУП «ЖПЭТ №2» проинспектировал ход ремонта кровли в доме №49 на улице Парковая.

«В рамках комплексного ремонта кровли на сегодняшний день уже полностью уложен слой мягкой кровли и новый защитный слой, заменена система внутреннего водостока. Уложенное покрытие замечаний не вызвало. Подрядчик продолжает работы, при этом не выходя из сметы и установленного графика», – написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В Подольске по региональной программе «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области, на 2014-2049 годы» в 2019 году запланировано выполнить капремонт в 137 домах. В основном это строительно-монтажные работы на кровлях, фасадах, инженерных коммуникациях, в 23 домах – замена лифтового оборудования.