РИАМО - 29 окт. Столичные следователи проводят доследственную проверку по факту гибели трех человек в центре столицы, по предварительным данным, они отравились наркотиками, сообщила РИАМО во вторник представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

Тела двух мужчин 1987 и 1988 годов рождения и женщины 1988 года рождения обнаружили в одной из квартир дома по Бакунинской улице. Внешних признаков насильственной смерти криминалисты не выявили.

«По предварительным данным, смерть жителей столицы наступила в результате отравления наркотическими препаратами. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего», – отметила Иванова.

Для установления точной причины смерти назначены судмедэкспертизы. Проверка продолжается, по ее итогам будет принято процессуальное решение.