РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 29 окт. Ремонт кровель проведут в восьми многоквартирных домах подмосковного Дзержинского по региональной программе капитального ремонта до конца текущего года, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы муниципалитета.

«Восемь кровель обновят в Дзержинском по региональной программе капитального ремонта до конца 2019 года. В настоящий момент одна кровля уже отремонтирована, еще три находятся в работе», – говорится в сообщении.



В материале уточняется, что ремонт кровли дома №3 по улице Зеленая уже закончили. Сейчас подрядная организация «СтройЦентр» ремонтирует кровли в доме №22 на улице Бондарева, домах №№22 и 23 на улице Академика Жукова. Там ремонтные работы выполнили на 85%.

«Останется капитальный ремонт кровель домов №№4, 5, 6 по улице Зеленая. Он стартует в середине ноября. В начале ноября другая подрядная организация выйдет на крышу дома №14 по улице Ленина», – отмечается в сообщении.

Скатные кровли можно ремонтировать круглогодично.