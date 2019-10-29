РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 окт. Посетители Межмуниципального комплексного центра социального обслуживания населения подмосковной Балашихи поучаствовали в праздничном концерте к международному Дню бабушек и дедушек, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В нашем центре День бабушек и дедушек отмечается традиционно каждый год (28 октября – ред.). В программе всегда праздничный концерт, где участники нашего отделения поют, читают стихи и поздравляют друг друга. <…> Мы слушали выступление хора, которое подготовили наши посетители. Гости праздника получили самодельные памятные открытки и подарки», – сказала работник центра, заведующая отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов Валентина Греськив.

Она добавила, что их учреждение работает в Балашихе уже 20 лет. Ежедневно его посещают около 60 человек. Возраст участников от 55 лет и старше.

Ведущая праздничного концерта Рита Кунцевич рассказала, что проработала здесь организатором 9 лет, поэтому для нее центр – это родной дом.

«Мы делаем все для того, чтобы нашим бабушкам и дедушкам здесь было не скучно, и чтобы они сами принимали активное участие в наших праздниках», – пояснила Кунцевич.

В Межмуниципальном комплексном центре соцобслуживания населения Балашихи проходят уроки английского языка, компьютерной грамотности, занятия по лечебной физкультуре, скандинавской ходьбе.