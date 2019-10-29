РИАМО - 29 окт. Школьники из Подмосковья стали призерами XXIV Международной астрономической олимпиады, которая прошла в румынском городе Пьятра-Нямц, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

«В соревновании участвовали школьники из 20 стран, в том числе обучающиеся из городского округа Долгопрудный. Ребята из физико-математического лицея № 5 взяли три медали. Муратов Василий стал серебряным медалистом олимпиады, Сапунова Александра и Игнатьев Иван – бронзовыми», – сказала Забралова.

Международная астрономическая олимпиада – ежегодное образовательно-просветительское мероприятие по астрономии для обучающихся 14-18 лет из разных стран мира, включающее интеллектуальное состязание. Олимпиада проводится в три тура: теоретический, наблюдательный и практический.

«Ежегодно ребята из Подмосковья не только входят в состав российской команды на Международной астрономической олимпиаде, но и показывают блестящие результаты, занимая призовые места. Поздравляю ребят с заслуженной победой, желаю новых достижений», – отметила Забралова.