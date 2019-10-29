РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 29 окт. В подмосковном Дзержинском 7 ноября пройдет День донора, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы администрации горокруга.

«Приглашаем принять участие в Дне донора, который будет проходить в Дзержинской городской больнице 7 ноября. Начало в 9:00», – говорится в сообщении.

Обследование, а также забор крови будут проходить на четвертом этаже поликлиники в кабинете №409. Каждому донору выдадут 720 рублей и добавят дополнительные два дня к отпуску.

«Перед сдачей крови воздержитесь от алкоголя, вредной пищи и сигарет. С утра обязателен легкий завтрак», – заключается в материале.