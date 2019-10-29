РИАМО - 29 окт. В стадии реализации в Подмосковье находятся 12 крупнейших проектов в сфере аграрно-промышленного комплекса на 108 миллиардов рублей, сообщил во вторник заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

«Крупнейшие проекты в стадии реализации на 2020-2021 годы. Сейчас в стадии реализации 12 только крупнейших проектов на сумму 108 миллиардов рублей, более 5 тысяч рабочих мест», - сказал Хромов на заседании регионального правительства.

По его словам, до конца года запустят ряд производств, на которых создадут более 880 рабочих мест.