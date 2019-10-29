РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 окт. В Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска прошли соревнования по силуэтной стрельбе на Кубок патрона «Олимп», в которых спортсмены использовали патроны института, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

На территории испытательного полигона ЦНИИТОЧМАШ 26 октября состоялся Кубок патрона «Олимп» .22LR по силуэтной стрельбе. Турнир прошел в рамках соглашения о сотрудничестве между ЦНИИТОЧМАШ и Федерацией высокоточной стрельбы России в целях популяризации спортивной стрельбы, привития навыков безопасного владения оружием, воспитания грамотного, ответственного и осознанного отношения к нему.

«В турнире приняли участие 34 человека. Весь матч, включая пристрелку, спортсмены провели с использованием предоставленных институтом патронов «Олимп-БИ», которые разработаны и выпускаются для подготовки биатлонистов и использования на соревнованиях мирового уровня», – говорится в сообщении.

Обладателем первого Кубка патрона «Олимп» .22LR по силуэтной стрельбе стал Леонид Скосырев из Новосибирска, второе место занял Максим Писаренко из Архангельска, третье – Дмитрий Далекий из Москвы.

Победитель турнира – один из немногих, кто выступал с отечественной винтовкой. «Би-7-2» разработки концерна «Калашников» на фоне зарубежных аналогов проявила себя с самой лучшей стороны.

Кубок патрона «Олимп» .22LR – один из этапов Открытого чемпионата ФВСР по силуэтной стрельбе. В названии турнира используется патрон «Олимп», так как на протяжении 40 лет ЦНИИТОЧМАШ выпускает патроны кольцевого воспламенения серии «Олимп», с использованием которых российские спортсмены завоевали более 200 медалей различного достоинства и установили более 150 рекордов.



В 2019 году подписано соглашение между ЦНИИТОЧМАШ, концерном «Калашников» и Союзом биатлонистов России о создании для биатлонистов отечественного комплекса на базе винтовки «Би-7-4» и патрона «Олимп-БИ» для подготовки команд и проведения соревнований различного уровня. Недавно ЦНИИТОЧМАШ поставил СБР 2 тысячи патронов, которые члены сборной страны будут использовать для стрельбы из индивидуальных винтовок во время учебно-тренировочного сбора.