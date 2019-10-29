РИАМО – 29 окт. Экономисты РАНХиГС и ЦЭФИР провели исследование и выяснили, что из-за продуктового эмбарго российские потребители ежегодно теряют 445 миллиардов рублей, пишет во вторник газета «Коммерсант».

Исследователи обнаружили, что за последние пять лет потребители теряют 530 миллиардов рублей в год в ценах 2013 года. Исключение составляют лишь птица, свинина и помидоры – товары, импортозамещение которых прошло успешно.

«Общие выгоды потребителей от импортозамещения свинины, птицы и помидоров оцениваются авторами исследования в 75 миллиардов рублей в год. Таким образом, общие потери потребителей составляют ежегодно 445 миллиардов рублей — или около 3 тысяч рублей на человека в год», - говорится в статье.

Сумма потерь граждан на 84% перераспределена в пользу отечественных производителей, на 3% — в пользу новых поставщиков более дорогой продукции из-за границы, а 13% стали чистыми потерями для экономики.

Исследователи резюмировали, что российские потребители продолжают платить за продуктовые контрсанкции из своего кармана, несмотря на то, что немногие отрасли промышленности продемонстрировали положительный эффект от политики импортозамещения.