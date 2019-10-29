РИАМО - 29 окт. За 9 месяцев 2019 года в Подмосковье снизилась смертность от туберкулеза, одна из причин – новое флюорографическое оборудование в больницах, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

С начала года количество умерших от туберкулеза составило 2,0 на 100 тысяч жители. В 2018 году этот показатель составлял 2,6 на 100 тысяч человек.

«Во многом этого получается достигать благодаря оснащению медицинских организаций современным флюорографическим оборудованием. Только в этом году в подмосковные больницы закуплено 25 флюорографов», - рассказал заместитель министра здравоохранения Московской области Антон Масякин.

Благодаря переоснащению больниц и закупке нового оборудования в регионе на 12% увеличился охват населения профилактическими осмотрами.

Также в Подмосковье есть Центр госпитализации больных туберкулезом. С его помощью контролируют госпитализацию пациентов в профильные отделения медицинских организаций региона.