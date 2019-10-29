РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 окт. Жительнице подмосковной Балашихи Марине Клименко вручили призы за победу в региональном фотоконкурсе «Наш лес – 2019», который прошел в рамках ежегодной экологической акции губернатора Московской области «Наш лес. Посади свое дерево – 2019», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Фотоконкурс «Наш лес – 2019» проходил в социальной сети Instagram. Победителей определили с помощью генератора случайных чисел. Для них было подготовлено 9 призов, среди которых внешние аккумуляторы для заряда устройств, музыкальные беспроводные колонки и корзины для пикника.

«Моя семья поддерживает акцию «Наш лес» с 2014 года. Обычно я хожу с мужем и дочерьми, в этом году ко мне присоединились родители. Ежегодно мы высаживаем деревья, а в этот раз решили поучаствовать и в фотоконкурсе», – сказала Клименко.

Она добавила, что в этот раз удача улыбнулась, и ее фотография стала победителем.

Экологическая акция по лесовосстановлению «Наш лес. Посади свое дерево» проходит в Подмосковье с 2014 года. В 2019 году в акции приняли участие более 40 тысяч жителей Балашихи. Они высадили саженцы деревьев и кустарников на территории парков и скверов, учреждений здравоохранения, культуры и образования.