РИАМО - 29 окт. В консолидированный бюджет Подмосковья с 2014 года стало поступать в два раза больше налогов от деятельности сельхозпроизводств, сообщил во вторник на заседании регионального правительства заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов.

«По поступлению налоговых сборов в консолидированный бюджет — с 2014 года мы выросли с 39 миллиардов по прогнозу почти до 80 миллиардов в этом году. Это сельхозпроизводство и переработка пищевой продукции», - сказал Хромов.

Он уточнил, что за четыре года в агропромышленном комплексе создано более 10 тысяч рабочих мест, а также привлечено 174 миллиарда инвестиций.