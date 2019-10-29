РИАМО – 29 окт. Количество моногородов намерены сократить с 321 до 170 в рамках разработки новой программы их поддержки, из-за этого некоторые населенные пункты, которые не попадут в перечень, могут лишиться федеральной поддержки, пишет газета «Известия».

«Эксперты сомневаются, что исключенные из него населенные пункты смогут решить свои проблемы без федеральных денег. Минэкономразвития предлагало за следующие три года выделить на новую программу развития моногородов дополнительно 18,6 миллиарда рублей, но правительственная комиссия не поддержала инициативу», - отмечается в материале.

В Минэкономразвития отметили, что на первом этапе радикально пересматривать перечень не станут, ведь нельзя оставлять проблемные города без поддержки. Однако глобальный пересмотр все же запланирован на 2020 год. Новую программу развития моногородов разрабатывают взамен старой, которая должна была действовать с 2016 по 2025 год, но была досрочно прекращена 1 января 2019-го.

«Количество моногородов будет сокращаться по двум основным причинам: если численность населения теперь составляет менее 3 тысячи человек и если градообразующее предприятие перестало играть ведущую роль в экономике», - отмечается в материале.

Вопрос выделения дополнительных средств на развитие моногородов намерены рассмотреть в очередном бюджетном цикле. Предыдущие предложения были отвергнуты правительственной комиссии по бюджетным проектировкам.