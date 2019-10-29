РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 29 окт. Подольский хоккейный клуб «Витязь» 30 октября сыграет с клубом СКА из Санкт-Петербурга в матче чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщается на сайте подольского клуба.

«У «Витязя» в гостях будет половина сборной России 30 октября, в среду, начало матча в 19:30 в Ледовом дворце «Витязь». Прямая расширенная трансляция на КХЛ ТВ HD», – говорится в сообщении.

Питерский СКА – в лидирующей группе Западной конференции и претендует на высокие позиции в дивизионе Харламова. У СКА 24 игры и 28 очков, первое место в дивизионе и второе в западной конференции. 28 октября питерцы обыграли в Череповце «Северсталь» – 2:1 (по буллитам).