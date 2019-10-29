РИАМО - 29 окт. На портале «Добродел» зарегистрированы более 1,5 миллионов пользователей, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.
За прошлую неделю на портал поступило более 14 тысяч обращений. При этом количество повторных жалоб сократилось в два раза.
Топ проблем прошлой недели: все, что связано с дворовыми территориями. На втором месте по количеству жалоб - вывоз мусора, дороги, многоквартирные дома, общественный транспорт, медицина.
Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.
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