РИАМО - 29 окт. На портале «Добродел» зарегистрированы более 1,5 миллионов пользователей, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

«За прошлую неделю мы получили почти 16 тысяч новых пользователей. И буквально с понедельника количество новых пользователей перешагнуло отметку 1,5 миллиона. Это большая цифра», - сказал Рымар.

За прошлую неделю на портал поступило более 14 тысяч обращений. При этом количество повторных жалоб сократилось в два раза.

Топ проблем прошлой недели: все, что связано с дворовыми территориями. На втором месте по количеству жалоб - вывоз мусора, дороги, многоквартирные дома, общественный транспорт, медицина.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.