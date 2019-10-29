РИАМО – 29 окт. Богородицерождественский собор приглашает посетить благотворительную акцию «Согреем детские сердца», которая пройдет на территории собора 4 ноября, сообщил представитель администрации Орехово-Зуевского городского округа.

«На акции будут представлены поделки и сувениры ручной работы, сделанные мастерами Орехово-Зуева, Москвы и области. Гостей также порадуют концертной программой и развлечениями от аниматоров», – сказал представитель.

Акция пройдет 4 ноября с 10:00 до 13:00 по адресу: Орехово-Зуево, улица Володарского, дом 20, корпус 1.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, все средства, собранные во время благотворительной акции, будут направлены на помощь Орехово-Зуевскому специализированному дому ребенка для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики.