РИАМО (БАЛАШИХА) – 29 окт. Более 15 мешков опавшей листвы собрали в рамках волонтерской акции «Неделя добрых дел» на территории центра для особых детей «Лучик» в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Мероприятие приурочили к празднованию Дня волонтера Московской области.

«Мы не только помогли центру по хозяйству, убрали листву и помыли окна, но поиграли и пообщались с детьми. Самое главное, что своим физическим трудом мы внесли небольшой вклад в жизнь центра. Призываем всех быть добрее, участвовать в волонтерском движении, добровольчестве, помогать людям, которые в этом нуждаются», – сказала председатель общественной палаты городского округа Елена Жарова.

Она добавила, что волонтеры Гидрометеорологического техникума, члены общественных палат Балашихи и Московской области собрали с прилегающей к центру территории более 15 мешков листвы.

Председатель студенческого совета Гидрометеорологического техникума Дарья Цыганова рассказала, что они активно сотрудничают с общественной палатой Балашихи, которая приглашает их поучаствовать в таких акциях.

«В этот раз от техникума приехали 13 студентов. Нам выдали инвентарь – метлы и совки, несколько человек мыли окна. Волонтерское движение техникума объединяет 800 человек», – заключила Цыганова.

День волонтера ежегодно отмечают в Московской области 29 октября. В рамках празднования добровольцы помогают пенсионерам, детям-инвалидам, а также принимают участие в социальных акциях.