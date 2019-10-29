РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 29 окт. В подмосковных Люберцах нарушили порядок проведения электронного аукциона на выполнение работ по ремонту лестничных пролетов с заменой витражных окон в гимназии №56, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления ФАС.

Московское областное УФАС России рассмотрело жалобу ООО «Ивит-Проект» на действия гимназии №56 и администрации городского округа Люберцы при проведении электронного аукциона на выполнение работ по ремонту лестничных пролетов с заменой витражных окон.

«Согласно доводу жалобы, организаторы торгов неправомерно отклонили заявку «Ивит-Проект» от участия в электронном аукционе. Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, УФАС пришло к выводу о неправомерности действий учреждения и администрации и признало жалобу ООО «Ивит-Проект» обоснованной», – говорится в сообщении.

Также Московское областное УФАС России выдало гимназии №56 и администрации Люберец обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.